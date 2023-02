A Foggia Lucia Annunziata racconta gli “Inquilini”. Gli ultimi dieci anni a Palazzo Chigi

Una storia del potere in Italia, con documenti e interviste inedite. Sette governi, sei presidenti e una decade tra le più burrascose della storia repubblicana. È il sontuoso lavoro editoriale, di inchiesta e approfondimento, realizzato da uno dei nomi più autorevoli del giornalismo italiano, concentrato in un libro dal titolo L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico (Feltrinelli, 2023). Martedì 21 febbraio, alle ore 17, Lucia Annunziata presenta il suo libro nella Sala Narrativa della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, ospite di cartello della rassegna Fuori gli Autori, organizzata insieme con la libreria Ubik. Volto noto di Rai 3 (che in passato ha diretto) e attuale conduttrice di Mezz’ora in più, già presidente Rai nonché inviata all’estero per i più importanti quotidiani italiani, la giornalista incontra il pubblico di Capitanata conversando con il caposervizio della Gazzetta del Mezzogiorno, Filippo Santigliano. A seguire, ore 19, Lucia Annunziata presenta il suo libro anche al Circolo Unione di Manfredonia.

L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico (Feltrinelli, 2023). Dal 2011 al 2022 in Italia si sono succeduti sette governi guidati da sei premier, di cui quattro non erano neppure eletti in Parlamento: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi. Nemmeno l’uomo che ha saputo fronteggiare il default economico dell’Europa è sopravvissuto al collasso del sistema politico italiano. Gli Inquilini di Palazzo Chigi si sono susseguiti con impressionante rapidità, formando governi deboli, segnati da ascese clamorose e altrettanto rapide sconfitte. Sostenuti anche dalla singolare inclinazione degli italiani per i potenti e dalla loro capacità di creare dal nulla un Napoleone. Lucia Annunziata racconta la cronaca delle ore più drammatiche della storia recente, dalla crisi economica al Covid alla guerra, fino alla mancata elezione di Draghi al Quirinale. Governo dopo governo, queste pagine affrontano la fine della fiducia nei partiti, lo svuotamento del Parlamento e i patti con cui viene scelto il presidente del Consiglio, l’itinerario dei vari governi e le ragioni del loro rapido logorarsi. “La crisi del sistema politico italiano non nasce certo con Monti. La sfiducia nella politica era già tutta lì, appena appena sottopelle. La scelta di un tecnico, di un uomo fuori dalla politica può essere oggi letta come la prima resa della classe dirigente a questa sfiducia.”

Con documenti e interviste inedite, Lucia Annunziata ha scandagliato gli ultimi dieci anni della politica italiana come non aveva mai fatto nessuno. Perché oggi andare a fondo di una diagnosi della gestione politica nel nostro Paese significa misurarsi con la deriva populista della storia repubblicana.

Lucia Annunziata. Conduce Mezz’ora in più, in onda su Rai 3 dal 2005. Ha fondato e diretto Ap.Biscom. Dal 2012 al 2020 ha diretto “L’Huffington Post”. È stata presidente della Rai e ha diretto il Tg3. A lungo è stata inviata dagli Stati Uniti, dall’America latina e dal Medio Oriente per i maggiori quotidiani italiani. Su Rai 3 ha condotto Linea tre, Potere e Leader. Tra i suoi libri, Bassa intensità (Feltrinelli, 1990), 1977. L’ultima foto di famiglia (Einaudi, 2007) e Il potere in Italia (Marsilio, 2011).