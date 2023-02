San Giovanni Rotondo, a rischio il futuro del liceo musicale. “Chiediamo di salvaguardare il diritto allo studio”

A rischio il futuro di una decina di docenti del Liceo Musicale di San Giovanni Rotondo. In questi giorni hanno appreso che la classe ad indirizzo musicale non sarà formata a causa del numero di iscritti non sufficiente (7) e che quindi gli alunni devono optare per un altro indirizzo o per un altro istituto. La notizia oltre a preoccupare i professori, non è stata accettata di buon grado nemmeno dagli alunni che si sono visti negare la possibilità di frequentare questo indirizzo e dagli stessi genitori.

“Chiediamo semplicemente di poter formare presso il suddetto Liceo una classe mista, unendo l’indirizzo musicale ad un altro indirizzo affine (ad es. Liceo delle Scienze Umane oppure Economico-sociale). Chiediamo di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni coinvolti e il diritto di scegliere un indirizzo che permetta di continuare i propri studi musicali per i quali sono particolarmente motivati”.

Infatti il Liceo Musicale nella città di San Giovanni Rotondo permette agli alunni residenti ed a quelli dei centri limitrofi (in particolare San Marco in Lamis e Manfredonia) di poter frequentare tale indirizzo senza sottoporsi a spostamenti disagevoli verso Foggia e senza costringerli, in alternativa, a scegliere altri indirizzi di studio che non corrispondono alle loro inclinazioni.

I docenti del liceo musicale con una nota inviata all’Ufficio Scolastico Regionale, all’assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia e al dirigente scolastico, chiedono l’attivazione di una classe articolata tra indirizzi musicale ed economico sociale formata da 15 alunni dell’indirizzo scienze umane opzione economico-sociale e 7 alunni dell’indirizzo liceo musicale per un totale di 22 alunni. “Il nostro liceo musicale – dicono i docenti interessati – tra il 2017 e il 2019 aveva raggiunto risultati straordinari con la formazione di classi, con l’acquisto di nuovi strumenti musicali, con la realizzazione di aule insonorizzate provviste di LIM e lavagne pentagrammate e di un laboratorio di tecnologie musicali. Purtroppo negli anni successivi, le problematiche legate alla pandemia da covid hanno reso difficile la sopravvivenza dell’indirizzo musicale creando una difficoltà nella formazione delle successive classi. Quest’anno, invece, sono giunte sette richieste di iscrizione al Liceo Musicale, un numero non sufficiente per formare una classe. Contestualmente sono arrivate 15 richieste per l’indirizzo scienze umane con opzione economico sociale. Ecco perchè abbiamo ipotizzato la possibilità di formare una classe articolata. Abbiamo avanzato richiesta agli organi competenti, ma al momento nessuna risposta”.