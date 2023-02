Il “Giannone-Masi” di Foggia piange Miriam: “Ci hai insegnato ad affrontare tutto con la tua semplicità”

Commovente omaggio degli studenti del Giannone-Masi di Foggia a Miriam, alunna di quinta deceduta nelle scorse ore. In un video postato sui social, impreziosito da uno storico brano di Lou Reed, i ragazzi hanno reso omaggio alla sfortunata giovane. Tanti i messaggi di cordoglio: “Servirebbero tante parole ma una è in grado di riassumere la tua vita: spensieratezza. Grazie di averci insegnato ad affrontare tutto con la tua semplicità”. E ancora: “Era uno ‘scricciolo di donna’ gentilmente ‘controcorrente’, di quelle che non fanno rumore, non sfilano spostando l’aria, ma ti giri a guardare ugualmente, perché soffiano in punta di piedi il bisogno di un nuovo corso. Ciao piccola!”. Un altro: “Ricordiamo di sorridere al cielo come Miriam ha fatto con tutti noi. Sempre!”

Ne ha scritto anche il docente Claudio Sottile: “Ieri è stata la giornata del dolore per la comunità scolastica del Giannone-Masi. In mattinata abbiamo appreso della morte di Miriam, nostra alunna di quinta. Siamo rimasti sconvolti dalla notizia ed è sceso un silenzio quasi irreale nelle aule e nei corridoi del plesso di via Strampelli. I compagni hanno poi voluto ricordarla con una commemorazione spontanea molto sentita e partecipata. Oggi sarà il giorno dell’ultimo saluto a Miriam. Noi abbiamo voluto ricordarla con questo video. Ciao Miriam e grazie di essere stata con noi questi cinque anni”. VIDEO