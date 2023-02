Furore nuovo leader locale del Movimento 5 Stelle scelto da Conte. “Finalmente organizzazione compatta”

Il leader Giuseppe Conte ha scelto i vari segretari provinciali del M5S. Sarà l’europarlamentare Mario Furore a guidare i processi politici della Capitanata. Su facebook Furore ha espresso tutta la sua soddisfazione.

Ecco cosa ha scritto.

È un onore per me essere appena stato nominato coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle per la Capitanata.

Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia riposta nei miei confronti. È una grande responsabilità e so benissimo quante siano le aspettative da parte dei miei concittadini.

Il MoVimento 5 Stelle ha ricevuto un grandissimo consenso alle elezioni politiche di settembre, risultando il primo partito in Puglia e con un grandissimo risultato a Foggia e in tutta la Capitanata. Non sono solo numeri, ma persone che ci hanno scelto per portare avanti un programma preciso, per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini, nessuno escluso. Persone che ripongono in noi una alternativa seria e credibile guidata da Giuseppe Conte.

Con l’avvio dei gruppi territoriali avremo finalmente un’organizzazione compatta, luoghi dove confrontarci e una rete che possa accogliere tutte le persone perbene che si riconoscono nel M5S e nel nuovo corso del Presidente.

Sono certo faremo un grande lavoro di squadra, assieme al vicepresidente Mario Turco, al coordinatore regionale Leonardo Donno,a tutti i portavoce ad ogni livello e agli attivisti.

Auguro buon lavoro a tutti gli altri coordinatori provinciali. Andiamo fieri dei nostri valori, delle nostre idee e della nostra storia.