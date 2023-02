Foggia fuori dalla Coppa Italia di C. Ai rigori passa la Juventus Next Gen

In finale va la Juventus Next Gen che elimina il Foggia ai calci di rigore al termine di una bella partita ben giocata da entrambi le squadre. Decisivo l’errore dal dischetto di Giovanni Di Noia che si è fatto parare il penalty dal portiere bianconero Finisce 7-6 per la Juve che guadagna il pass per la finale dove troverà il Vicenza.

Il Foggia parte forte e trova il vantaggio con Costa ma, dopo minuti di incertezza, la Juventus Next Gen cresce e pareggia i conti con Huijsen allo scadere della prima frazione di gioco. Lo stesso Huijsen in apertura di secondo tempo dribbla due avversari e da lontano sfodera un bolide di sinistro all’incrocio dei pali. La doppietta del giocatore olandese ribalta il risultato. Il Foggia prova a raddrizzare la gara, rendendosi pericoloso in più di una circostanza ma al 90′ è 2-1 per la Juve, esattamente come all’andata quando furono i pugliesi ad imporsi con lo stesso punteggio. Non succede nulla nei tempi supplementari. Si va ai rigori: per il Foggia segnano Costa, Bjarkason, Ogunseye. Sbaglia Di Noia. Iocolono sigla il rigore della qualificazione per i bianconeri. Sugli spalti nutrita rappresentanza di tifosi del foggia: ben 529.