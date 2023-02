Boxer commuove il web. Trovata impaurita in zona Spelonca a Foggia, interviene l’Asl. “Vi prego, adottatela”

Commuove il web la storia di un cane razza boxer trovata l’altro giorno in zona Spelonca a Foggia. Le pagine locali di animalisti hanno postato molte immagini dell’animale invocando l’intervento degli addetti ai lavori e sperando nel buon cuore di qualche cittadino per l’adozione. Nel frattempo, dopo il tam tam social e le segnalazioni, la boxer è stata presa dall’Asl come riporta il gruppo Facebook “Sos Animali Foggia”. “La porteranno in qualche canile – scrivono -, per favore chi vuole e ha la possibilità di adottarla o conosce qualcuno che vuole un cane prendetela perché è stata capace di donare tanto amore in pochissimo tempo”.