“A Nobiletti 90 milioni di euro in cassa in Provincia, ne faccia buon uso”. L’eredità di Nicola Gatta

Torna più che mai alla guida e all’amministrazione della sua Candela l’ex presidente della Provincia Nicola Gatta che ha appena comunicato di aver intercettato altre risorse per Torre Bianca. Ben 2 milioni di euro con un finanziamento che permetterà di abbattere la parte che non è stata ancora oggetto di intervento e la realizzazione di un nuovo plesso per ampliare l’offerta del Polo socio-assistenziale.

È in corso l’iter burocratico di accreditamento presso la Regione Puglia della struttura socio-assistenziale già realizzata al termine del quale si provvederà alla procedura di evidenza pubblica per la gestione.

Gatta rivendica il suo operato anche a Palazzo Dogana dopo aver provveduto all’ultima fase del passaggio di consegne con il nuovo presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, firmando il verbale di verifica di cassa: “Al nuovo presidente lascio in eredità un Ente con i conti in ordine e finanziariamente sano – spiega in un post -. A disposizione del nuovo corso amministrativo della Provincia ci saranno 90 milioni di euro, di cui 22 vincolati all’utilizzo dei finanziamenti ottenuti ed il resto liberi per essere utilizzati negli interventi per lo sviluppo del territorio: dalla manutenzione stradale all’edilizia scolastica. Un’eredità importante, che spero sia protetta e valorizzata, nel segno della continuità con l’immenso lavoro di programmazione che insieme ai sindaci, consiglieri comunali e consiglieri provinciali, che si sono succeduti, abbiamo costruito per la crescita della Capitanata”.