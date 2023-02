Elly Schlein a Foggia, incontro con militanti ed elettori Pd. “La Puglia può fare la differenza”

Elly Schlein sarà a Foggia sabato 11 febbraio per incontrare i militanti e gli elettori del Partito Democratico e quanti si riconoscono nella proposta politica sintetizzata con la mozione Parte da noi. L’assemblea aperta e pubblica si svolgerà nell’Auditorium della Camera di Commercio di Foggia (via Protano n.7 / traversa viale Fortore).

“La candidata alla Segreteria nazionale del Partito Democratico – riporta una nota del partito – torna in Puglia per la seconda volta fiduciosa che proprio qui sarà possibile fare la differenza, grazie ad un dibattito congressuale fortemente concentrato sui temi della politica e ad una maturità non comune di chi dirige e di chi rappresenta il Pd nelle istituzioni locali e regionali.

In Puglia, a Foggia, anche per lanciare la proposta politica di riscatto reale del Sud, fondato sulle risorse e le energie che lo rendono un luogo denso di competenze e accogliente per gli investimenti più innovativi.

Parte da noi la voglia di ricostruire la connessione politica ed emotiva con la comunità foggiana e dauna, come parte da noi la volontà di affermare e difendere i valori su cui il Partito Democratico si fonda e dovrà rifondarsi. Sostenere nei congressi di Circolo e votare alle primarie aperte Elly Schlein – concludono dal partito – è la premessa all’avvio di una nuova fase per il Pd, per la Sinistra e per l’Italia”.