Brusca frenata del Foggia, allo Zaccheria rossoneri bloccati sul pareggio dalla Gelbison

Brusca frenata del Foggia che sul proprio terreno di gioco non va oltre l’1-1 contro i campani della Gelbison. Ospiti in vantaggio al 13′ della ripresa con Tumminello e pareggio dei rossoneri poco dopo la mezzora con Garattoni. E così la corsa del Foggia si ferma contro la Gelbison che sfiora il colpaccio allo Zaccheria dove ultimamente nessuno aveva trovato scampo.

La formazione di Fabio Gallo dopo tre vittorie consecutive senza subire gol con Taranto (2-0), Pescara (0-4) e Potenza (3-0), rallenta la corsa alla terza posizione. E domenica prossima trasferta impegnativa sul campo del Crotone secondo in classifica.

Tabellino e pagelle (da Italpress)

FOGGIA-GELBISON 1-1 FOGGIA (3-5-2): Nobile 5.5; Leo 6, Di Pasquale 6, Rizzo 6; Garattoni 7, Schenetti 5 (19′ st Bjarkason 6.5), Petermann 5.5 (33′ st Kontek sv), Di Noia 5 (12′ st Frigerio 6), Costa 5.5; Peralta 5 (12′ st Iacoponi 6), Ogunseye 5.5. In panchina: Thiam, Pirrò, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna, Rutjens. Allenatore: Gallo 6. GELBISON (3-5-2): Anatrella 6; Cargnelutti 6, Gilli 6, Granata 6; Nunziante 6, Savini 6, Papa 6.5, Graziani 6 (39′ st Francofonte sv), Correnti 6.5; De Sena 6, Tumminello 6.5 (25′ st Infantino 6). In panchina: Vitale, Onda, Marong, Sane, Capone, Kyeremateng. Allenatore: De Sanzo 6. ARBITRO: Vingo di Pisa 5. RETI: 13′ st Tumminello, 33′ st Garattoni. NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori 4.500 circa. Ammoniti: Costa, Di Noia, Savini, Infantino, Di Pasquale, Gallo, Ogunseye, Iacoponi. Angoli: 8-2. Recupero: 4′; 4′.