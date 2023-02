Zone Umide, biologa del Cnr di Lesina: “Nuovo governo provinciale sarà attento alle tematiche ambientali”

Il 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle Zone Umide per ricordare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar. Anche la Provincia di Foggia, territorio in cui insistono diverse zone umide come le lagune di Lesina e Varano e l’Oasi Lago Salso di Manfredonia, ha celebrato la giornata. “La nuova compagine amministrativa provinciale guidata da Giuseppe Nobiletti – ha spiegato la biologa marina del Cnr di Lesina e consigliera provinciale – riconosce l’immenso patrimonio ambientale e le minacce cui sono sottoposte tali aree, ma anche i numerosi servizi ecosistemici che da esse derivano e il potenziale impatto socio-economico che da esse si genera. Sono convinta che il nuovo governo provinciale si dichiara attento alle tematiche ambientali e attiverà, per quanto di sua competenza, tutte le misure per la conservazione e il mantenimento dei luoghi di così alto pregio naturalistico ed economico”.