Nuovo rettore dell’Università di Foggia, sono otto i candidati. Cresce l’attesa per i programmi elettorali

Sono indette per mercoledì 15 marzo le votazioni per il rettore dell’Università di Foggia per il sessennio 2023-2029.

A concorrere per il Rettorato saranno otto docenti, tutti afferenti ai Dipartimenti dell’Unifg. Seguendo l’ordine di presentazione delle candidature, i nomi dei candidati sono: Milena Sinigaglia, direttrice del DAFNE – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria; Sebastiano Valerio, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici; Nunzio Angiola, docente di Economia Aziendale; Lorenzo Lo Muzio, docente di Malattie odontostomatologiche; Barbara Cafarelli, docente di Statistica; Giuseppe Solaro, docente di Filologia Classica; Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza.

I docenti hanno potuto presentare le candidature, come da bando emanato lo scorso 18 gennaio, fino alle 23.59 del 3 febbraio.

Avranno diritto al voto pieno tutti i professori di ruolo, i ricercatori, i componenti del Consiglio degli Studenti e due rappresentanti degli studenti per ogni struttura dipartimentale che non siano già componenti del CdS. Parteciperanno alla votazione, con voto pesato, i tecnici amministrativi assunti a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti. Come stabilito dallo Statuto di Ateneo, per l’elezione del Rettore è necessaria la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni.

La seconda e la terza votazione e l’eventuale ballottaggio si terranno, rispettivamente, nei giorni 23 marzo, 28 marzo e 30 marzo 2023. Da oggi in poi i candidati potranno trasmettere le proprie linee programmatiche alla comunità accademica, con la quale condivideranno anche il programma elettorale.