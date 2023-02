Hollywood sbarca ad Accadia, al “Rione Fossi” le riprese con Omar Sy (Quasi Amici e Lupin)

Dai Sassi di Matera al Rione Fossi di Accadia, in provincia di Foggia. La Puglia torna a ospitare in uno dei suoi borghi più pregiati un importante set di produzione cinematografica americana.

Da qualche giorno è cominciata nel borgo dei Monti Dauni la lavorazione del film “Pins and needles”, una “comedy” divertente su alcuni racconti della Bibbia, con protagonista l’attore francese Omar Sy, star di “Quasi Amici” e “Lupin”.

Il suggestivo antico borgo si rianima nella Palestina dell’anno zero, ripopolato da centinaia di attori, figuranti, professionisti e maestranze. Una conferma della lungimiranza della Regione Puglia e del sindaco Agostino De Paolis nel puntare su Accadia come progetto pilota pugliese tra i 21 selezionati in tutta Italia nell’ambito del Piano Borghi previsto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La scelta della location per le riprese del film americano ha, peraltro, avuto un impatto su tutti i Monti Dauni, le cui strutture ricettive hanno registrato il “tutto esaurito”.

“Pins and needles”, tradotto letteralmente “aghi e spilli”, con il significato di “essere sulle spine”, si propone come un film religioso “alternativo” rispetto ai classici.

Il protagonista Omar Sy è un attore comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane, che, dopo la partecipazione a “Quasi amici”, uno dei film di maggior successo di tutti i tempi in Francia, è sbarcato a Hollywood recitando in X-Men, Jurassic World e diventando protagonista nel 2018 della produzione Netflix “Lupin”.

Le riprese di “Pins and Needles” sono partite agli inizi di novembre a Matera e si concluderanno proprio ad Accadia.