Corso Internazionale Cambridge, voti eccellenti per gli alunni dell’istituto “Pascal” di Foggia

“Al termine di un impegnativo percorso che ha coinvolto gli alunni e le alunne della classe 5C SIA Internazionale Cambridge, si sono svolti gli esami conclusivi delle discipline interessate, English as Second Language, Computer Science ed Economics. In questo mese, la Cambridge University ha comunicato gli esiti e tutti i/le partecipanti, hanno conseguito la prestigiosa certificazione IGCSE, con risultati lusinghieri”. Lo fa sapere la dirigente scolastica Giuliarosa Trimboli.

“La classe 4C SIA Internazionale Cambridge ha già sostenuto l’esame e conseguito la certificazione IGCSE per English as Second Language con votazioni eccellenti e presto affronterà gli esami per le altre due discipline.

L’occasione mi è gradita per ringraziare chi ha proposto e creduto in questa avventura, il professore Emanuele Iorio e le professoresse Luisa Cavaliere e Maria Palieri, che sostengono alacremente e imperterrite il Corso Cambridge dell’ITE ‘B. Pascal’ e, non ultima, la professoressa Rita Franco, che, giunta quest’anno, ha colto con entusiasmo il ruolo di referente di tale percorso. Auguri di cuore agli alunni e alle alunne che hanno saputo cogliere questa opportunità”.