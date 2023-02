Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in arrivo a Foggia. Previsto un “Patto per la sicurezza urbana”

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, lunedì 6 febbraio, alle 10, presenzierà, presso la Prefettura di Foggia, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Maurizio Valiante, alla presenza, tra gli altri, del procuratore della Repubblica Dda di Bari, Roberto Rossi, e del procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro. Al termine del Comitato, alle 11, è prevista la sottoscrizione del Patto per la sicurezza urbana per il Comune di Foggia.