Tullio Solenghi al Mercadante di Cerignola. In scena “Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene”

Il 2 febbraio, alle ore 20.30, Tullio Solenghi sarà ospite del Teatro Mercadante con lo spettacolo “Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene”, settimo appuntamento del cartello “Un teatro per tutti” pensato dall’amministrazione comunale con la direzione artistica di Savino Zaba.

“Il genio di Woody Allen incontra la sagacia di Tullio Solenghi in uno spettacolo – spiega Zaba – che si compone di letture, musica, voci, monologhi grotteschi e ironici. Dopo il successo de La Boheme, il 2023 in Teatro torna a far sorridere con intelligenza e acume. Il 12, poi, toccherà a Rivadendrè, un mix tra cantautorato e sport portato in scena da Federico Buffa”.

“Sento il dovere di esprimere un profondo ringraziamento – rimarca il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito – a Peppino D’Urso, che fino a ieri ha guidato il Teatro Pubblico Pugliese. Oltre che da una sincera e personale amicizia, a Peppino D’Urso sono legato, come sindaco di Cerignola, da un sentimento di riconoscenza per non aver mai fatto mancare l’appoggio, il sostegno e l’impegno dell’Ente per la crescita del nostro Teatro”.

“Quando abbiamo deciso di riaprire il Mercadante, tra non poche difficoltà, abbiamo dovuto fare – prosegue Bonito – una vera e propria corsa contro il tempo per allestire un cartellone di prestigio per i nostri concittadini. Uno sforzo immane condiviso proprio dal TTP e reso fruttuoso grazie alla sensibilità di Peppino D’Urso, amico del Mercadante e della città di Cerignola. Al suo successore, dott. Paolo Ponzio, formulo i migliori auguri di buon lavoro”.