Rotice a Roma da Salvini: “Per decidere e condividere insieme”. Consegnato dossier Energas

“Per le buone ragioni di Manfredonia e del nostro territorio sono e siamo pronti ad andare sino in capo al mondo. Una visione identitaria, univoca e condivisa con amministratori e comunità locali”. Lo scrive il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice dopo l’incontro di ieri con il leader Lega Matteo Salvini.

“Ieri sera – scrive Rotice – ho avuto modo di interloquire a Roma con Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, tema cardine e decisivo per dare un’incisiva e decisiva accelerata per lo sviluppo economico e sociale del futuro, soprattutto in territori come il nostro che attualmente, nonostante le enormi potenzialità e la strategicità geografica, sono ancora marginali rispetto al contesto nazionale. Con me il deputato Massimo Casanova, il senatore Roberto Marti ed il collega sindaco di Lesina Primiano Di Mauro. Un ragionamento complessivo di territorio e di filiera istituzionale che collega il territorio a Roma e Bruxelles. Ragionare, decidere e condividere insieme.

Al ministro Salvini ho consegnato il dossier Energas ribadendo la netta ed unitaria contrarietà a quest’opera obsoleta e dannosa che bloccherebbe il futuro di Manfredonia e dell’interi territorio, che meritano ben altre opportunità di crescita e sviluppo. Il Consiglio dei Ministri prenda atto di questa volontà e di questa visione bocciando definitivamente il progetto Energas del 1998, il deposito Gpl costiero più grande d’Europa.