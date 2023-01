Paesaggi innevati in provincia di Foggia, scenari da fiaba ma disagi per la viabilità sui Monti Dauni

Previsioni rispettate. In provincia di Foggia è tornata la neve che da qualche ora sta imbiancando i centri più alti dei Monti Dauni. Nevica abbondantemente a Faeto, Monteleone di Puglia, Roseto Valfortore, Alberona e Anzano dove la coltre bianca sta causando i primi disagi alla circolazione stradale.

Acqua mista a neve nelle altre località collinari dell’Appennino dove in nottata e nella giornata di sabato è prevista neve. E proprio per questo motivo i sindaci di Faeto e Monteleone di Puglia hanno firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole nella giornata di domani. Temperature in picchiata un po’ ovunque.