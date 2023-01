Quattro persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri sulla provinciale 115, tra Foggia e Troia. I quattro viaggiavano a bordo di due auto quando un albero, per il forte vento, è caduto sulla carreggiata colpendo i due mezzi. Le quattro vittime sono state estratte dalle lamiere e trasportate in ospedale. I pompieri hanno poi lavorato per liberare la carreggiata e renderla nuovamente percorribile. (Agi)