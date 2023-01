Le Provinciali foggiane dividono il centrodestra. “Chi non sostiene Gatta assume posizione diversa da Forza Italia”

“La ricandidatura, forte e autorevole, del presidente uscente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, è stata decisa a livello provinciale. Una scelta che condividiamo perché Nicola Gatta ha lavorato molto bene in questi anni e che è maturata nei tavoli foggiani a cui hanno partecipato tutti gli attori istituzionali, dall’onorevole Giandiego Gatta al coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, dal sindaco di Apricena Antonio Potenza al consigliere regionale Paolo Dell’Erba”. Lo riporta una nota del commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e del vice commissario vicario, Dario Damiani.

“C’erano tutti, nessun escluso, e dopo la decisione è stata comunicata agli organi regionali del partito. Questa è cronaca. Inoltre, sentiamo di fare un invito al sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice (che ha dato sostegno al candidato leghista Primiano Di Mauro, ndr): l’abbiamo sostenuto alle amministrative con grande determinazione e con il supporto di esponenti nazionali e regionali di Forza Italia e ci auguriamo che ora, per le elezioni provinciali, faccia la sua parte lavorando con noi. È pleonastico dire che siamo dispiaciuti che il centrodestra non si presenti unito, dando evidentemente un’opportunità insperata al Partito Democratico ed è altrettanto superfluo affermare che chi non sostiene Nicola Gatta sta assumendo una linea diversa da quella di Forza Italia”. (In foto, i candidati Gatta, Nobiletti e Di Mauro)