Non si fermano le piste ciclabili a Foggia, presto una nuova infrastruttura del valore di 619mila euro

Dopo Viale Giotto e Via Lucera, che hanno seguito le ben note infrastrutture di Corso Roma, Viale XXIV Maggio, Via Napoli e Viale degli Aviatori, sta per arrivare una nuova pista ciclabile a Foggia, questa volta in Viale Michelangelo, deliberata dalla commissione straordinaria lo scorso anno. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di realizzazione di ciclovia urbana prevede un importo complessivo di 619.470,85 euro. Il bando di gara è stato pubblicato dal 23/12/2022 con scadenza il giorno 16 gennaio 2023.

Adesso si tratta di giudicare le varie offerte, che dal punto di vista tecnico non dovrebbero differire dalle piste già realizzate in città.

In commissione saranno presenti l’ingegnera Angela De Vita, responsabile del procedimento, l’avvocato Marco Pascale, istruttore direttivo amministrativo in servizio presso il Servizio Lavori Pubblici e l’architetta Silvana Corvino, istruttore direttivo tecnico in servizio presso il Servizio Lavori Pubblici.