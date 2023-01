Nobiletti in corsa per Palazzo Dogana: “Voglio portare in Provincia le buone pratiche attuate a Vieste”

Sono elezioni di secondo livello, ovvero il nuovo presidente della Provincia di Foggia lo eleggeranno i 58 sindaci (Foggia e Ascoli Satriano sono comuni commissariati) e i consiglieri comunali in carica nei rispettivi comuni. Non votano gli assessori. L’elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato: Ciascun elettore (sindaco/consigliere comunale) esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice, il c.d. “indice di ponderazione”. Tale indice, rappresenta sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun elettore ed è determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri. Per presentare le candidature c’è tempo fino alle 12 del 9 gennaio. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 29 gennaio 2023 nel seggio costituito presso la sede della Provincia.

Al momento sono due i candidati: l’uscente Nicola Gatta, sindaco di Candela, e il primo cittadino di Vieste, Giuseppe Nobiletti, sostento da PD, Civici di Emiliano e M5S. “Sono pronto e anche ottimista. Da qualche giorno sono sceso in campo e l’aria che percepisco è già buona. Sarà una sfida, probabilmente a due tra me e Gatta, anche se qualche bene informato dice che potrebbe spuntare un terzo candidato nella persona del sindaco di Lesina Di Mauro. Sarà una sfida tra chi ha dimostrato di non andare oltre quello che ha dato e chi si avvicina per la prima volta a Palazzo Dogana e vuole portare le buone pratiche attuate a Vieste. Un cambio di passo netto. Un modo diverso di fare politica. Non si fa politica solo in prospettiva di essere rieletti. Ho iniziato a fare il mestiere di sindaco per risolvere i problemi della gente, la stessa determinazione e passione che trasferirò anche alla Provincia”.

Nobiletti sarà sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ma non nega di poter pescare anche a destra. “Certo, sono tanti i delusi dell’attuale amministrazione provinciale che sono pronti al cambiamento tangibile”. Una cosa è certa: della partita anche questa volta sono rimasti fuori i grandi centri, e c’è già chi intravede una sorta di derby Monti Dauni – Gargano, esattamente come 4 anni fa quando Gatta prevalse su Merla sindaco di San Marco in Lamis. Nobiletti non ci sta. “Ma quale derby, il presidente della Provincia di Foggia sarà il presidente di tutta la Capitanata”.