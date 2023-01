Muniti di guanti e pinze ripuliscono l’area di San Pio X a Foggia. Protagonisti volontari e catechisti

Martedì pomeriggio, intorno alle ore 16 davanti alla Parrocchia San Pio X in Rione San Pio X, si sono incontrati il gruppo del catechismo e i volontari de La Via della Felicità di Foggia. Dopo gli auguri di Buon Anno, tutti i cittadini si sono uniti allo scopo comune di fare una raccolta dei rifiuti abbandonati. Tra la raccolta moltissimi residui di petardi e fuochi d’artificio, molta plastica sotto le siepi, cartacce, bottiglie di vetro e molto altro.

Non sono mancati i ringraziamenti della titolare di un Salone di Acconciature che ha apprezzato l’attività dei volontari e ha deciso di promuovere questa tipologia di iniziativa distribuendo a tutti i suoi clienti copie gratuite della guida al buon senso La Via della Felicità, donata dai volontari.

In totale più di una decina di sacchi sono stati raccolti dai volontari, sia con l’utilizzo delle classiche pinze ma, per i più impavidi, anche con i soli guanti.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare le parole della guida al buon senso La Via della Felicità scritta da L. Ron Hubbard, che hanno ispirato i volontari: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo”. Il gruppo vuole dare il benvenuto a due nuovi volontari: Teresa e Denise. Prossimo appuntamento domenica 8 gennaio alle ore 11.00 in Piazza Padre Pio. Per partecipare chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivere a [email protected].