Sgomma e guida a zig zag con i fuochi pirotecnici sul tettuccio dell’auto. Il “Capodanno” fuori controllo di Foggia

È virale sulle chat il video di un’auto che sgomma e va a zig zag nei pressi dell’ex Onpi in corso del Mezzogiorno a Foggia. Sul tettuccio del veicolo esplodono fuochi pirotecnici per “festeggiare” l’arrivo del 2023. Lo “show”, come si può vedere dal filmato, è ripreso da vari smartphone. Atteggiamenti piuttosto discutibili in una zona della città spesso attenzionata dalle forze dell’ordine, bersaglio di numerosi blitz e operazioni contro il crimine. Ma all’ex Onpi l’illegalità sembra non conoscere limiti.