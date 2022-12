Asp Zaccagnino, una struttura per diversamente abili con i fondi del Pnrr

“Una programmazione condivisa tra Ambito Territoriale Sociale, Comune di San Nicandro Garganico e ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino, ha consentito di intercettare i fondi del PNRR Missione 5 sulla Inclusione Sociale, per poter dare vita ad una struttura residenziale per accogliere, curare ed integrare cittadini diversabili, nel territorio e non solo”, lo dichiarano il Presidente del Coordinamento Istituzionale e sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale e il presidente della ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino, Patrizia Lusi.



Il finanziamento concesso al Piano Sociale di Zona è di 715mila euro ed è stato deliberato lo scorso 29 marzo, ed è stato seguito l’intero ITER come previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022. Il perfezionamento dell’atto è avvenuto nell’ottobre del 2022, con la definizione della linea di investimento 1.2 sui “percorsi di autonomia per le persone con disabilità”.

Il Comune di San Nicandro, in sinergia con gli Uffici dell’Ambito Territoriale Sociale e la struttura della ASP, dovrà eseguire direttamente tutte le opere di manutenzione straordinaria e funzionale sul complesso immobiliare necessarie per adeguare i locali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini ed ha un cronoprogramma chiaro e preciso. Tale finanziamento prevede interventi di ristrutturazione dell’immobile per la creazione di servizi socio-sanitari a sostegno delle fragilità diffuse all’interno della popolazione.



“L’intero Coordinamento Istituzionale ha condiviso di voler implementare tale struttura residenziale nella Città di San Nicandro Garganico, dichiara il Presidente Michele Merla, per poter consentire ad ogni Comune dell’Ambito di diventare polo di cura per l’intero ambito”.

“La Città di San Nicandro Garganico si doterà di un ulteriore polo di cura e attenzione verso i cittadini. Creeremo una struttura residenziale con 12 posti letto per sostenere i percorsi di cura e di autonomia per persone con disabilità, Tale finanziamento andrà a completare un intervento in atto della ASP Zaccagnino e che consentirà alla città di avere una struttura modello al centro della Città”, lo dichiara il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale.

“Come ASP DR Vincenzo Zaccagnino abbiamo da subito aderito alla proposta del Sindaco della Città di San Nicandro Garganico di concedere in comodato l’immobile di Corso Garibaldi, non soggetto a nostro intervento, per poter intervenire con un progetto di ristrutturazione e attivare una struttura residenziale per diversabili. Tale sinergia Istituzionale ci permette di dare avvio a progetti stabili di attenzione verso le fragilità del territorio, dichiara Patrizia Lusi, presidente ASP Dr. Vincenzo Zaccagnino.”