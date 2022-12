Consueto report del Policlinico Riuniti di Foggia sulla situazione Covid in ospedale. Al momento 15 persone risultano ricoverate in Malattie Infettive, 11 in Pneumologia, 2 in Rianimazione, una in area ostetrica e una in pediatria Covid. Altre 7 persone positive al virus sono invece in pronto soccorso. L’età media dei ricoverati è 74 anni, il 53% uomini, il 47% donne.