Grandi opere, in Capitanata milioni di euro per la Foggia-San Severo e per il tratto fra Manfredonia e Amendola

Ventuno opere strategiche, da Nord a Sud, hanno beneficiato di una accelerazione significativa nel corso del Cipess e su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. Lo rende noto il Mit in una nota. Si tratta in totale di interventi per 2 miliardi e 380 milioni di euro e – annuncia il Mite – “per una buona parte saranno pubblicati i bandi di gara in tempo record, tra la fine dell’anno e gennaio 2023”.

Si tratta, viene spiegato, di interventi coinvolti nell’aggiornamento del Contratto di programma Anas. Ecco il dettaglio regione per regione.

PUGLIA: Tre i finanziamenti: 1) interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia – strada statale n. 673 (ex S.S. n. 16); Lotto 3 – strada statale n.16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della strada statale 673 (48.204.570 euro). 2) Itinerario Bradanico-Salentino, tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto 3° – stralcio 2° e 3° (35.445.239 euro); 3) strada statale 16 “Adriatica”, lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia (181.549.990 euro). Lungo la statale 89 “Garganica” lavori di realizzazione della viabilità da Manfredonia (km 172,000) all’Aeroporto militare di Amendola (km 186,000), per un totale di oltre 177 milioni di euro.

BASILICATA – Riqualificazione del raccordo autostradale 5 (Sicignano-Potenza) e del completamento della Strada Statale 407 “Basentana”. L’importo previsto: 366.628.054 euro – CALABRIA: Due gli interventi previsti sul cosiddetto secondo tronco. 1) Lavori di costruzione della variante alla strada statale 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga per un valore di 262.722.332 euro; 2) Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238 (Aeroporto S.Anna) al Km 241 (Svincolo Papanice) per un importo di 39.861.664 euro – EMILIA-ROMAGNA: Sono previsti: l’adeguamento della strada statale 67 da Classe al porto di Ravenna (43 milioni); la variante all’abitato di Santa Giustina nel comune di Rimini (22.245.399 euro); la variante di Castelbolognese (79.172.246 euro) – LIGURIA: gli interventi riguardano la viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia – Variante alla S.S. 1 “Aurelia” – 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara. L’importo previsto 105.039.655 euro.

MOLISE: Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della strada statale 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro (175 milioni) – PIEMONTE: Collegamento tra l’ A4 (Torino – Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l’A26 (Genova Voltri – Gravellona) in località Ghemme (384.452.761 euro) -SICILIA. Previsti: 1) l’innalzamento del livello di servizio sulla strada statale 193 di Augusta tra il km 0+000 e il km 5+250 (7.344.037 euro); 2) il completamento della Tangenziale di Gela (365 milioni). 3) Sistemazione dello svincolo di Paternò (2.834.000 euro); 4) Collegamento strada statale 113 – strada statale 119: Variante di Alcamo – 1° lotto (43.059.076 euro); 5) strada statale 626 dir – Intervento di completamento dell’itinerario stradale dal km 27+800 al km 39+000 (riappalto) (23.887.451 euro); 6) Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo. (5,3 milioni) – TOSCANA: Nel comune di Orbetello i Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali – (12.317.000 euro) – UMBRIA: Lavori del secondo lotto nel tratto Gubbio Umbertine da Mocaiana a Pietralunga (136.860.727 euro) – VALLE D’AOSTA: Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale (tipo C – D.M. 5/11/2001) dal km 56+000 al km 59+815 (12.332.144 euro). (Ansa)