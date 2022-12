L’Audace Cerignola vola! Archivia la pratica Monterosi e chiude l’anno con un successo

Langella (in foto) nel primo tempo, D’Andrea e Ligi nella ripresa e il Cerignola archivia anche la pratica Monterosi. Una vittoria meritata per gli uomini di Pazienza che mettono a segno un’altra buona prestazione dimostrando di meritare la quinta posizione in classifica davanti a tutte le pugliesi.

Trascinati dal solito Achik e dallo spagnolo Maza, i gialloblu hanno condotto la gara dall’inizio alla fine e hanno chiuso il 2022 con un bel successo. Nulla da fare per la formazione laziale costretta a soccombere alla forza degli ofantini.