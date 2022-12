Tre punti sotto l’albero per il Foggia. Pokerissimo a Latina, finisce in bellezza il 2022 rossonero

Nell’ultima partita del 2022, il Foggia è ospite del Latina al Francioni. Gallo punta ancora su Schenetti a centrocampo, dove si rivede anche Petermann titolare. Indisponibile per infortunio il capitano Di Pasquale. La formazione del Foggia (3-5-2): Nobile; Leo, Sciacca, Rizzo; Garattoni, Schenetti, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye. Il Latina si schiera con un 3-4-2-1: Cardinali; Cortinovis, And. Esposito, Giorgini; Sannipoli, Barberini, Bordon, Tessiore; Riccardi, Margiotta; Fabrizi.

La cronaca

Al 6′ Costa sorprende la difesa avversaria con un filtrante millimetrico che Ogunseye spedisce in rete portando in vantaggio i rossoneri. Al 19′ il Foggia raddoppia: Di Noia lavora bene di sponda e Garattoni insacca alle spalle di Cardinali. Al 33′ il Foggia dilaga: questa volta è Garattoni a servire l’assist a Di Noia che anticipa il portiere e firma lo 0-3. Al 40′ Peralta conclude dal limite dell’area, ma un difensore devia il suo tiro in calcio d’angolo. Il primo tempo termina in assoluto predominio del Foggia che conduce per tre reti a zero.

Al 52′ Petermann impegna Cardinali con un tiro dai trenta metri, sulla respinta il Foggia prosegue l’azione e Garattoni spara alto da posizione ottimale. Al 55′ Rizzo trattiene un attaccante del Latina e Carletti riapre la partita dal dischetto. Al 58′ l’arbitro assegna un rigore anche al Foggia, per il fallo di Giorgini su Sciacca. Il calciatore del Latina viene anche espulso. Dagli undici metri, Petermann spiazza Cardinali e sigla l’1-4. Al 70′ c’è spazio anche per D’Ursi e Nicolao che sostituiscono Ogunseye e Garattoni. Al 73′ D’Ursi si divora un gol facilissimo a porta sguarnita. All’82’ Sciacca sigla l’1-5, ma viene annullato il gol per fuorigioco. Al 93′ arriva la ciliegina sulla torta per i rossoneri: Costa direttamente da calcio di punizione, complice una deviazione, segna l’1-5. Finisce in bellezza il 2022 del Foggia.