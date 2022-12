Mesi per una risonanza e 23 giorni per una visita cardiologica urgente, sanità privata pugliese: “Così pazienti vanno via”

Liste d’attesa, Covid e viaggi della speranza dei cittadini per cercare cure in altre regioni d’Italia. L’Aiop Puglia, associazione che tiene dentro gran parte dei player della sanità privata, fa il bilancio di un anno difficile, per il combinato disposto della pandemia e del caro energia. “Certamente è un anno negativo – ha spiegato il presidente, Potito Salatto -, mentre il Covid rischia di essere ancora una volta sottovalutato. Giusto per fare un esempio, nella mia città, a Foggia, il direttore generale ha sospeso i ricoveri programmati, giusto per parlare di liste d’attesa. La vaccinazione è in ritardo e siamo tutti preoccupati che si ricominci”.

Lo scenario di difficoltà nella riabilitazione e nelle Rsa è stato descritto dal vicepresidente, Fabio Margilio. “Viviamo due mondi diversi – ha chiosato -, da cittadini osserviamo una pandemia che sembra essere passata, dall’altro, all’interno delle strutture, ma anche degli ospedali, tutto è rimasto tutto come prima. Abbiamo avuto la proroga delle misure di protezione fino a marzo, come prevedibile, ma si continuano a scontare problemi enormi. Il Covid continua ad entrare attraverso le persone, fondamentalmente attraverso i dipendenti, quindi siamo ancora in emergenza da questo punto di vista. A questo si aggiungono gli enormi costi energetici che, in imprese energivore come le nostre, impatta in maniera significativa sui bilanci”. Poi l’affondo sulla ripartizione delle risorse che penalizza “enormemente la sanità al Sud”. “La Puglia non mai stata autosufficiente – afferma l’imprenditore della sanità privata foggiana -. Già negli anni Ottanta, per esempio, l’attivazione della cardiochirurgia in Puglia con il dottor Cavallari determinò l’interruzione di una parte significativa della mobilità passiva. Solo che ora vanno via per tantissime prestazioni, dall’alluce valgo, all”obesità, fino all’ortopedia. Insomma, va via di tutto”. “E’ mancato il coraggio di una disobbedienza civile – aggiunge -, è il momento che qualcuno faccia qualcosa. I commissariamenti sono la morte civile delle regioni del Sud, hanno creato solo ulteriori disastri. A questo si aggiunga che nei ministeri ci sono vati del rigore economico solo per le regioni del Mezzogiorno”.

Poi al governatore Michele Emiliano: “Servirebbe un suo impegno costante su questo fronte – afferma Salatto -, bisogna lottare con gran forza assieme agli altri governatori . Noi non possiamo più tagliare, siamo arrivati al limite. Nelle strutture, anche in quelle fragili come le Rsa, continuano ad aumentare i requisiti, senza considerare che persino i Dpi sono diventati un peso importante. C’è una discrasia di fondo, la Regione aumenta i requisiti necessari per operare ma i soldi sono sempre meno, mi sembra davvero illogico”.

Liste d’attesa e mobilità passiva, il dossier