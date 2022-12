“Mio figlio morto 5 anni fa, il processo ha subìto un nuovo rinvio”. A Foggia la rabbia di mamma Rosa

“Mio figlio è morto nel 2017 in un incidente stradale. Da anni il processo va avanti con tanti rinvii. Non se ne può più”. Sono le parole della signora foggiana Rosa Viggiano, madre di Antonio Pio Di Bari, morto 5 anni fa in via San Severo.

“Finora – dichiara la donna in un video – i miei appelli alle istituzioni sono stati inutili. Ancora una volta, oggi, c’è stato scandalosamente un nuovo rinvio. Un rinvio d’ufficio perché il giudice non si è presentato. Sono delusa e rammaricata, ma soprattutto sto soffrendo. Le istituzioni invece di proteggermi mi hanno abbandonata. Io voglio giustizia”.

Era il 7 settembre 2017 ed Antonio, 27 anni, era alla guida di uno scooter. Il giovane si stava recando a casa della fidanzata e sua promessa sposa. Ma quella sera, a differenza di altre sue visite, in via San Severo, ancora nella cinta urbana, prima di poter abbracciare la sua amata, venne travolto da un’auto che correva all’impazzata. A distanza di 5 anni il processo a carico dell’automobilista procede molto a rilento, rinvii su rinvii. Mamma Rosa, però, non demorde e sui social continua a tenere viva la memoria del figlio Antonio. A lei si deve anche la costruzione, qualche anno fa, di un piccolo monumento nel quartiere Cep dedicato alla memoria delle vittime della strada.