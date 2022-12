Commercialisti foggiani brindano al Natale e attendono tempi migliori. L’Ordine punta a incentivare i nuovi iscritti

Commercialisti foggiani in festa per la chiusura dell’anno. Il ricevimento natalizio di ieri sera, sponsorizzato dai vini Ciato’ della cantina di Castelluccio dei Sauri, si è svolto nella elegante location dei Tre archi di villa Giannini a Foggia. Musica dal vivo e cena a buffet con i saluti del presidente Giuseppe Senerchia.

Un clima informale che ha fatto ritrovare insieme l’intero collegio fiscale di Capitanata, favorendo un momento di relax dopo un periodo critico e pieno di difficoltà economiche. Occasione che ha permesso di premiare quattro giovani dottori che hanno deciso di intraprendere la carriera della professione. In seconda serata tutti in pista a festeggiare, sui brani selezionati dal deejay Mascolo.

Al termine, lo scambio di auguri e il taglio tradizionale del panettone con l’auspicio per un nuovo anno migliore, fatto di novità e puntando ad incentivare i nuovi iscritti con agevolazioni che lascino invariato il costo delle tasse per i nuovi professionisti, ma non solo. Dopo il bilancio di fine anno chiuso con equilibrio economico e quindi positivo, l’Ordine provinciale ha manifestato l’idea di acquistare una nuova sede che sia più agevole, finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione del commercialista.