Aeroporti: record 9 mln passeggeri transitati in Puglia nel 2022. Traguardo raggiunto con la signora Giuseppina di Monte S.Angelo

Nove milioni di passeggeri transitati negli aeroporti della Puglia. Lo rende noto la Regione sulla pagina Facebook, sottolineando che si tratta di “un numero da record che conferma gli straordinari dati sul turismo pugliese in 10 mesi del 2022, a fronte degli anni della pandemia, e l’impegno della Regione Puglia in qualità di azionista nel lavoro di sostegno alla rete aeroportuale”. “La signora Giuseppina, pugliese di origine nata a Monte Sant’Angelo, è il novemilionesimo passeggero transitato dagli aeroporti di Puglia”, si legge nel post, “un lavoro costante che si traduce anche nell’ampliamento dell’offerta di collegamenti da e per la Puglia, grazie alla proficua collaborazione con Ryanair che di recente ha presentato le rotte della stagione invernale: oltre 480 voli a settimana verso 45 importanti destinazioni italiane ed europee da Bari e da Brindisi”. (LaPresse)