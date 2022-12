“Musulin” e “Cupptiell”, ecco chi sono gli arrestati per aver favorito la latitanza di Troiano. E non sarebbero gli unici

Sono poi tuttora in corso, da parte dei militari dell’Arma, le indagini per il rintraccio di Troiano, nonché ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone “vicine” al viestano nell’attività di favoreggiamento oggetto di indagine.

Gravi le accuse nei confronti di Troiano in “Omnia Nostra”. Spicca quella di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Omar Trotta, ucciso nel 2017 in una bruschetteria di Vieste. Secondo la Dda, Raduano fu mandante e organizzatore dell’agguato, Troiano avrebbe avuto il compito preliminare di fornire agli esecutori una fotografia di Trotta e successivamente di avvisare gli esecutori della presenza del viestano nel luogo del pianificato omicidio. Il sanseverese Angelo Bonsanto avrebbe avuto il ruolo, insieme ad altro complice, di esecutore materiale dell’omicidio, Danilo Della Malva, quale ausiliario di Raduano, avrebbe preso parte all’organizzazione dell’omicidio fornendo assistenza logistica e materiale nella loro breve permanenza viestana ai due esecutori materiali dell’omicidio. Infine, il mattinatese Antonio “Baffino” Quitadamo avrebbe fornito la pistola calibro 38 a Bonsanto e avrebbe accompagnato quest’ultimo e l’altro killer, subito dopo l’omicidio, lontano da Vieste. (In foto, Raduano e Troiano)