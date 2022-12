Contraffazione: scoperta una “holding” dei falsi ricambi auto. Perquisizioni e sequestri anche in Puglia

Sottoposti a sequestro penale 980 pezzi di ricambi (frizioni e filtri d’aria) riportanti il logo contraffatto e 84mila confezioni e adesivi contraffatti, tremila pezzi di ricambi automobilistici “vergini”, sei macchinari per la stampa e per il confezionamento, 28 cliché, 13 quadri per stampe, nonché documentazione amministrativa utile alla ricostruzione della filiera commerciale, per un valore commerciale pari ad oltre un milione di euro. La documentazione cosi’ acquisita ha consentito di individuare coloro che, a vario titolo, hanno commissionato la stampa del logo contraffatto e proceduto alla vendita del prodotto.

Eseguite 23 perquisizioni presso le sedi legali e le unità operative di 13 aziende, dislocate in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Puglia, dove sono stati sequestrati ulteriori 12.218 pezzi di autoricambi contraffatti (già confezionati e prossimi alla vendita), 10.716 confezioni ed adesivi contraffatti, due impianti di stampa, oltre a corrispondenza informatica, documentazione contabile ed extracontabile, afferente i rapporti commerciali intrattenuti tra la stamperia abusiva e le società committenti. (AGI)