A Foggia un “Tango per Natale”. Musica dal vivo con ospiti speciali e danze “terapeutiche”

Il 17 dicembre 2022 in via Carlo Ciampitti 38 a Foggia si terrà “Tango per Natale”, serata organizzata dall’A.P.S. e A.S.D. Libertango di Foggia diretta e seguita dalla maestra del tango argentino, Antonella Salerno.

Il tango è un ballo che nasce in Argentina e Uruguay, celebre per la sua espressione popolare e artistica che comprende musica e danza, fondato sull’importanza dell’abbraccio, esprimendo un linguaggio del corpo che va oltre il passo, un’espressione d’arte riconosciuta e tutelata dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Il tempo, ha portato la maestra Salerno, ad affermarsi come realtà autentica nel territorio, diffondendo l’aspetto terapeutico della danza in sinergia con “l’esperienza del sentire”, quest’ultima rappresentata da due corpi che dialogano a cuore aperto affidandosi l’uno all’altro.

Il 17 dicembre sarà una vera e propria festa di Natale del Tango argentino con milonga e musica dal vivo, sulle note dell’orchestra Los Que Vendrà (il trio sarà composto da Daniela Fidanza al pianoforte, Nicolas Maceratesi al Bandoneon, Mario Pace al Violino) i quali si alterneranno alle selezioni del Musicalizador Alexandre Bellarosa; quest’ultimo si esibirà con la maestra Mariana Àvila per i soci tangheri che esprimeranno la loro camminata nell’abbraccio dallo stile elegante, semplice e sobrio. Fiore all’occhiello nel cuore del centro cittadino foggiano, l’associazione Libertango, riprende dopo un momento oscuro, vissuto nei due anni di pandemia, donando una formazione culturale, valorizzando il territorio e offrendo alle persone il ritorno del pensare positivo, rientrando in una vita normale, ove anche questi eventi fatti di incontri possano portare a sognare e regalare la serenità persa. È questa la magia del tango, che l’associazione “Libertango” vuole proporre e condividere con coloro che si lasceranno guidare in questo meraviglioso itinerario.

Un tango festoso, rivolto ai soci del Libertango che si faranno trasportare dall’energia della musica e della danza dallo stile raffinato, godendo del momento fatto di dense emozioni e ritrovando un benessere fisico e mentale