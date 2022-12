A Foggia il festival dell’economia. “Questo territorio è anche ricchezza e i ragazzi devono saperlo”

La città di Foggia ha ospitato il primo Festival dell’Economia circolare. L’evento, organizzato dai dipartimenti di Diritto, di Economia aziendale e di Storia dell’ITE Blaise Pascal di Foggia, si è svolto presso la Camera di Commercio ed ha visto il coinvolgimento di diverse scuole foggiane.

“Pensare ad un’economia che metta al centro l’uomo e il pianeta, quindi il lavoro, che non produca solo dignità, ma che contribuisca ad arricchire di significato la vita, le imprese e le realtà economiche, che crei economie sane e civili, nel rispetto degli ambienti in cui operano, per la tutela anche delle future generazioni. Si è pensato – hanno affermato la preside Giulia Rosa Trimboli e la docente responsabile del progetto Anna Cavallone – ad un Festival dell’economia per raccontare che in provincia di Foggia non ci sono solo criminalità e mafia, anzi. Un festival dell’economia nel territorio di Capitanata perché la nostra terra è anche ricchezza, produzione e bellezza con i Monti Dauni e il Gargano che rappresentano le nostre eccellenze. Foggia non è solo criminalità, spesso siamo rammaricati che in tv e sui giornali veniamo considerati tali. Non è così. I ragazzi devono sapere che vivono in un territorio ricco, ed è su questo che bisogna puntare. Ad un Festival dell’economia come a Trento. Siamo ambiziosi e abbiamo le idee chiare”.