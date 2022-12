Vertice del Movimento 5 Stelle a Foggia. “Confronto su nuovi gruppi per incentivare attività sui territori”

Domani alle 10 a Foggia la riunione provinciale del Movimento 5 Stelle. Proseguono le riunioni provinciali con gli iscritti per parlare della formazione dei gruppi territoriali, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Domani domenica 11 dicembre l’appuntamento è a Foggia alle ore 10 nella “Sala Rosa” del Palazzetto dell’Arte in via Galliani 1.

“Un momento di confronto – fanno sapere dal movimento – per dare chiarimenti sui nuovi gruppi, che si costituiranno tra qualche settimana e saranno fondamentali per incentivare la partecipazione alle attività del M5S sui territori. L’obiettivo è favorire la più ampia partecipazione dei cittadini a sostegno delle nostre battaglie. Saranno presenti il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno e l’assessora Rosa Barone. (In foto, alcuni pentastellati con il leader Conte)