Mondiali Qatar, il Marocco fa la storia e vola in semifinale. Caroselli in piazza, polizia al quartiere ferrovia

Marocco da impazzire al Mondiale del Qatar, batte 1 a 0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e vola in semifinale. Prosegue, dunque, la favola dei magrebini nella massima competizione per nazionali. E a Foggia, come già visto dopo la sfida vinta ai rigori contro la Spagna, è riesplosa la festa. Cori, caroselli e bandiere per l’impresa di Ziyech e compagni, soprattutto nei pressi della fontana di Piazza Cavour mentre nel quartiere ferrovia si è visto ben poco per il presidio costante delle forze dell’ordine.