Scomparso anziano tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. L’appello dell’associazione “Penelope Puglia”

Persona scomparsa tra la zona di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Ansia per Francesco Di Cosmo, classe ’49, affetto da circa tre anni da demenza senile. “Non nuovo ad episodi del genere – riporta la pagina dell’associazione per persone scomparse “Penelope Puglia” -. Si è allontanato più volte dalla sua abitazione assentandosi alcune ore per poi essere ritrovato vagare sia in Manfredonia che in San Giovanni Rotondo, ove lo stesso è ancora convinto di abitare alla via Santorsola 21 unitamente alla di lui defunta madre. Immediate prime ricerche (presso abitazione in San Giovanni, pronto soccorso Manfredonia e San Giovanni zone adiacenti all’abitazione e relative fermate mezzi pubblici) davano esito negativo.

All’atto dell’allontanamento il Di Cosmo indossava un cappellino con visiera in flanella di colore grigio, cappotto di colore marrone scuro, maglione color senape, pantalone e scarpe blu scuro. Sprovvisto di telefono cellulare. Contattate i carabinieri di Manfredonia 0884 541205, il 112/113 o l’associazione Penelope Puglia 3299725717.