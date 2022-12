Patto tra Finanza e Comune di Lesina per contrastare gli interessi della malavita sul Pnrr. Firmato protocollo

Oggi è stato siglato, presso il Palazzo di città di Lesina, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia e dal sindaco, un protocollo d’intesa finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto dei possibili interessi criminali orbitanti intorno ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Nazionale Investimenti Complementari (P.N.C.), dando così concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionale per vigilare le delicate fasi di attuazione delle diverse progettualità finanziate con risorse europee e nazionali.

In dettaglio, il Comune di Lesina si impegna ad assicurare un flusso di notizie e di dati utili a implementare le azioni a tutela della trasparenza e legalità dell’azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all’utilizzo delle risorse pubbliche stanziate nell’ambito dei citati Piani.

Si tratta di un prezioso contributo per coadiuvare la Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata, tra l’altro, nella tutela della spesa pubblica, ad intercettare e contrastare sin dalla genesi ogni eventuale condotta illecita, lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Il flusso informativo a favore della Guardia di Finanza sarà finalizzato al contrasto di ogni possibile caso di corruzione, conflitto di interesse, doppi finanziamenti, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse pubbliche, frode nell’esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con il fine di deviare l’impiego delle risorse finanziarie dal raggiungimento di specifiche progettualità/missioni indicate dall’Unione europea nel programma Next Generation EU. Tra queste, quelle della “Istruzione e Ricerca” e della “Inclusione e Coesione”, per cui il Comune di Lesina, è destinatario di investimenti dedicati.

L’intesa tra il Comune e la Guardia di Finanza di Foggia mira a salvaguardare l’interesse dei cittadini e dell’economia locale, contribuendo così allo sviluppo del tessuto economico del territorio.