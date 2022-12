Stabilimenti “Leonardo” a Foggia e Grottaglie, nel 2023 no alla cassa integrazione in Aerostrutture

Accordo tra sindacati metalmeccanici e Leonardo, divisione Aerostrutture, per la gestione del 2023. Nei quattro stabilimenti della divisione (Grottaglie e Foggia in Puglia, Nola e Pomigliano D’Arco in Campania) il prossimo anno non ci sarà un solo giorno di cassa integrazione al contrario dell’anno che sta per chiudersi. Inoltre, tutti i nuovi programmi di investimento per il sito di Grottaglie, nel Tarantino, dal drone a energia solare all’aereo elettrico a decollo verticale, sono confermati e si punta ad accelerarli.

Nella divisione si è evitata la cassa integrazione ordinaria nel 2023 e si è riattivato un meccanismo più o meno analogo a quello attuato nel 2021, basato su ferie dei lavoratori, ferie solidali, formazione professionale, “smonetizzazione” di giornate festive (1 gennaio e 4 novembre), copertura dell’azienda per la restante parte di vuoto lavoro. Che per lo stabilimento di Grottaglie e’ calcolato in circa 50-60 giorni. (Agi)