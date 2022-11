“278 biglietti non giustificano una serie C e l’attuale posizione in classifica”. Duro sfogo del presidente Nicola Grieco dopo la scarsa presenza di pubblico in occasione del match odierno tra Audace Cerignola-Viterbese. “Ci ho pensato più volte prima di diramare questo comunicato ma è il mio cuore a parlare. Non si può fare calcio così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta. Sono deluso e non escludo decisioni forti”.