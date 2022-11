Tre morti sulla SS16 in provincia di Foggia. Drammatico incidente tra furgoncino e autocarro

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16 tra San Severo e Chieuti, nel Foggiano. Per cause da accertare un furgoncino si è scontrato frontalmente con un autocarro che viaggiava nel senso opposto di marcia. Nell’impatto la parte anteriore del furgoncino è rimasta schiacciata sotto il camion. Gli occupanti del mezzo (classe 2000, 1983 e 1973), sono morti, mentre l’autista del tir è illeso.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

