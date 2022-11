In Puglia 1.299 nuovi casi Covid e 5 morti. Stabili i ricoveri e le terapie intensive

Sono 1.299 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 17,2% dei 7.514 test processati. È Lecce la provincia in cui è stato rilevato il maggior numero di nuovi contagiati: 430. Seguono Bari con 341, Foggia e Taranto con 152 casi, Brindisi con 124 e Bat con 88. Altri 11 casi riguardano residenti fuori regione e di un altro non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 15.573, di cui 202 ricoverati in area non critica Covid (ieri 204) e 11 in terapia intensiva (come ieri). Le vittime sono cinque, che fanno salire a 9.259 il totale dei decessi da iniziò pandemia a oggi. (Adp/Dire)