Ricettatore di rame nel Foggiano beccato a Trieste, dovrà scontare quasi 5 anni di reclusione

Un uomo di 42 anni, cittadino romeno, che deve scontare 4 anni e 11 mesi di reclusione per ricettazione e riciclaggio, è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo nell’area confinaria di Trieste. L’uomo, che aveva allestito una fucina per ricavare il rame in un casolare occupato abusivamente in provincia di Foggia, era fuggito dopo che il laboratorio illegale era stato scoperto e sequestrato.

Per svolgere l’attività era riuscito ad ammassare oltre 300 kg di matasse di filo. Il 42enne, destinatario di un mandato di cattura, è stato rintracciato a bordo di un pullman di linea dai Carabinieri della Stazione di Villa Opicina, impegnata con la Radiomobile di Aurisina nei controlli di retrovalico, e portato nel carcere di Trieste. (ANSA).