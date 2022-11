Andries Noppert dalla panchina del Foggia al Mondiale in Qatar. È il giocatore più alto del torneo

C’è un esordiente assoluto tra i pali della nazionale olandese che sta per scendere in campo contro il Senegal. Si tratta del giocatore più alto, con 2.03 di statura, di questi Mondiali, il 28enne Andries Noppert, la cui storia calcistica sembra davvero una favola. Finora non aveva mai giocato in nazionale, e lo fa per la prima volta proprio in un Mondiale, mentre appena un anno fa faceva panchina nel Go Ahdead Eagles, non certo un club di primo piano della Eredivisie. Ma non solo, perché in precedenza (dal gennaio del 2018 al 30 giugno del 2019) era passato anche per Foggia, dove in Serie B aveva messo insieme, agli ordini prima di Stroppa e poi di Padalino, la miseria di 8 presenze in un anno e mezzo.

In Puglia fece quindi notizia solo per una ‘papera’ contro il Verona e per la sua vita ‘spensierata’ fuori dal campo, oltre che per certe dichiarazioni sulla malavita in città che lo avrebbe costretto a pagare un ‘riscatto’ per riavere l’auto che gli era stata rubata. La svolta per lui è arrivata con il passaggio all’Heerenveen, dove ha cominciato a giocare con continuità al punto da convincere il ct Louis Van Gaal (alle prese con il problema del portiere) a convocarlo per i Mondiali, tra la sorpresa dei calciofili olandesi. E ora l’esordio assoluto, contro il Senegal. (Ansa).