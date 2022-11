A Foggia il “Miami Swing” regala esibizioni dal vivo e spettacoli. La mission di Tina e Gianluca

C’è un locale a Foggia che da più di un anno offre ai clienti, oltre ai prodotti gastronomici, spettacoli di musica dal vivo ogni giorno. È il “Miami Swing”, ristorante pizzeria, in Via Tratturo Camporeale, km 1,400, di Tina e Gianluca (in foto), che hanno pensato a colmare una delle lacune più notevoli dell’intrattenimento serale del capoluogo: le esibizioni dal vivo di solisti e gruppi musicali.

Da 14 mesi, ogni sera, una formazione diversa anima le serate del “Miami Swing”, proponendo generi diversi e andando incontro ai gusti più vari del pubblico.

«Un’idea che nasce sin dai primi anni di vita del nostro ristorante – racconta Tina – proprio dalla constatazione della mancanza di un’offerta musicale ‘live’ sette giorni su sette, nei locali foggiani. L’idea si è consolidata nel periodo del lock-down quando abbiamo capito che alla ripresa della vita dopo la pandemia avremmo dovuto dare ai nostri clienti questo importante complemento all’aspetto gastronomico che finora non c’era. Così i nostri ospiti potranno mangiare bene ed ascoltare buona musica divertendosi con artisti per lo più del nostro territorio».

Questa sera, protagonista artistico al “Miami Swing” sarà la foggiana Di Ale, al secolo Alessia Di Biase, che iniziò la sua attività proprio esibendosi al “Miami Swing” come interprete della Live Dance per poi intraprende il percorso cantautorale, guadagnando anche una menzione speciale al prestigioso Premio Lunezia – che da 26 anni valorizza le qualità letterarie dei testi musicali italiani – con un “La quadratura che cerchi”, brano che affronta il delicato tema del morbo di Alzhaimer che ruba la memoria e, pian piano, l’anima ad una persona cara malata, fino a svuotare di senso le relazioni ed il vissuto.

Come ogni settimana, la domenica e il martedì, al locale tornerà anche Lorenzo Zecchino, il noto cantautore di Ariano Irpino, ormai foggiano di adozione.