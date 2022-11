Gal Gargano: è Umberto Porrelli il nuovo presidente. Prende il posto di Biagio Di Iasio

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano riunito in data odierna presso la sede legale di Monte Sant’Angelo ha eletto Umberto Porrelli quale nuovo presidente del cda.

Porrelli, consigliere dell’organo amministrativo in rappresentanza dei privati, succede a Biagio Di Iasio che aveva presieduto l’ente negli ultimi cinque anni, sino ad agosto 2022.

“Ringrazio i consiglieri di amministrazione per la fiducia accordata e auspico la massima collaborazione tra tutte le categorie – pubbliche e private – costituenti la compagine societaria del Gal Gargano, per proseguire l’importante azione svolta sino ad ora nell’interesse esclusivo dello sviluppo economico e sociale del territorio. Un ringraziamento particolare – conclude Porrelli – al sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo che ha traghettato l’assemblea ed il consiglio sino ad oggi e a Biagio Di Iasio per l’eccellente azione programmatica impressa al Gal”.