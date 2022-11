Tragedia elicottero nel Foggiano, il relitto verrà rimosso via terra con una gru e non dall’alto

È stato affidato al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Foggia il delicato compito di rimuovere la carcassa dell’elicottero della compagnia Alidaunia srl precipitato lo scorso 5 Novembre in agro di Apricena causando la morte di 7 persone.

Il relitto sarà recuperato via terra e non dall’alto con altro elicottero, pertanto si renderà necessario monitorare le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, al fine di pianificare le operazioni nelle condizioni più stabili. La rimozione prevederà l’intervento di un’autogru per il sollevamento e di un camion per il trasporto. (Agenzia Vista)