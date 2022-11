Palloni alla Kuffe School dell’Uganda. La solidarietà dell’Atletico Peschici che promuove sport e amicizia

La squadra ufficiale di calcio della Kuffe School dell’Uganda ha ricevuto dei palloni dall’Atletico Peschici. Un gesto sportivo di solidarietà e promozione dell’amicizia voluto da Vincenzo Borgia. In Uganda un’altra peschiciana presta la sua opera di volontariato e di vita, si tratta di Elda Mastromatteo.

“Non hanno le calze e le scarpe, mancano anche i guanti da portiere. Ma ci auguriamo che presto arriveranno anche quelli. Durante l’anno scolastico i ragazzi partecipano ad una competizione tra le scuole dei villaggi limitrofi. Grazie a chi ci aiuta donando divise e attrezzature e grazie a Vincenzo Borgia e alla sua associazione sportiva di Peschici per la donazione di questi ottimi palloni da calcio. Una qualità che qui in Uganda non si trova”, spiega Elda.